В Петербурге запустят дополнительные автобусы к кладбищам в День Святой троицы

В Петербурге запустят дополнительные автобусы к кладбищам в День Святой троицы
Дополнительные автобусы в праздники запустят на маршруты № 90, 138, 195, 397 и 398. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

На православных праздниках в Северной столице направят дополнительные автобусы на маршруты к городским кладбищам.

Как сообщили в петербургском «Пассажиравтотрансе», в конце недели будут отмечаться три православных праздника: 19 июня — Троицкая родительская суббота, 220 июня — День Святой Троицы, а 21 июня — Духов день.

Дополнительные автобусы в праздники запустят на маршруты № 90, 138, 195, 397 и 398. В понедельник автобусов добавят только на маршруты № 90, 138, 195 и 398. Всего выделят 69 дополнительных автобусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге меняют движение трех трамваев. Из-за того, что будут производиться дорожные работы начинающиеся с 01:30 18 июня до 04:50 1 июля будет перекрыто движение трамваев по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

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