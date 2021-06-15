В Петербурге меняют движение трех трамваев

В Петербурге меняют движение трех трамваев
В Петербурге корректируют движение трамваев. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге скорректированы сроки изменения маршрутов трамваев 21, 55 и 58.

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП Горэлектротранс, из-за того, что будут производиться дорожные работы начинающиеся с 01:30 18 июня до 04:50 1 июля будет перекрыто движение трамваев по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

Теперь трамвай №21 ездит от конечной станции «Приморский проспект» по дороге до Выборгского шоссе, затем по Выборгскому шоссе, потом по Суздальскому проспекту до конечной станции «Улица Жени Егоровой».

Также будет изменен маршрут трамвая №55. Так, он будет отправляться от конечной станции «Улица Шаврова» по действующей трассе до проспекта Энгельса, по проспекту Энгельса, далее по Выборгскому шоссе и до конечной станции «Станция метро «Озерки» «. Отмечается, что обратно маршрут построен по проспекту Луначарского.

Кроме того изменится движение трамвая №58. Он поедет от конечной станции «Придорожная аллея» по проспекту Энгельса, по проспекту Просвещения, проспекту Культуры до конечной станции «Проспект Культуры».

Напомним, ранее сообщалось, что производственные работы с 16 июня до 29 июня закрывают трамвайное движение по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербургу вернули 38 трамвай, город не видел его с весны.

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