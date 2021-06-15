Петербургу вернули 38 трамвай: город не видел его с весны

Петербургу вернули 38 трамвай: город не видел его с весны
В Петербурге вернется на свой маршрут 38 трамвай. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Северную столицу на свой стандартный маршрут возвращается 38 трамвай.

Как сообщается пресс-служба СПб ГУП Горэлектротранс, в Петербурге вновь начнет ходить данное транспортное средство уже с 16 июня.

Известно, что трасса была изменена еще с середины апреля в связи с путевыми работами.

В связи с завершением ремонтных работ с 16 июня открывается трамвайное движение по конечной станции «Проспект Мечникова». Теперь трамваи маршрута № 38 следуют по своей традиционной трассе.

Напомним, ранее стало известно, что ежедневные производственные путевые работы, начинавшиеся в 00:30 и заканчивающиеся 04:50 с 14 апреля по 30 июня полностью перекрывают трамвайное движение по конечной станции «Проспект Мечникова».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на мосту через Вайю организуют реверсивное движение.

новости СПб ограничение движения трамвай


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургу вернули 38 трамвай: город не видел его с весны
В Токсово утонул девятиклассник
Сердечный приступ мог стать причиной ДТП с «КамАЗом» на ...
В Гатчине из дачного домика пенсионерки вынесли драгоценности
В Петербурге новобрачные поссорились с детьми на улице и решили пострелять ...
В Петербурге сообщили о «минировании» 22 школ и двух детсадов
Реанимация и спасатели прибыли к ДТП во 2-м Муринском проезде
В Петербурге пенсионер украл у своего пожилого друга 2 млн рублей