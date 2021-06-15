Петербургу вернули 38 трамвай: город не видел его с весны

В Петербурге вернется на свой маршрут 38 трамвай. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Петербурге вернется на свой маршрут 38 трамвай. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Северную столицу на свой стандартный маршрут возвращается 38 трамвай.

Как сообщается пресс-служба СПб ГУП Горэлектротранс, в Петербурге вновь начнет ходить данное транспортное средство уже с 16 июня.

Известно, что трасса была изменена еще с середины апреля в связи с путевыми работами.

В связи с завершением ремонтных работ с 16 июня открывается трамвайное движение по конечной станции «Проспект Мечникова». Теперь трамваи маршрута № 38 следуют по своей традиционной трассе.

Напомним, ранее стало известно, что ежедневные производственные путевые работы, начинавшиеся в 00:30 и заканчивающиеся 04:50 с 14 апреля по 30 июня полностью перекрывают трамвайное движение по конечной станции «Проспект Мечникова».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на мосту через Вайю организуют реверсивное движение.