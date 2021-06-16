Роналду занял первое место по количеству голов в истории Евро после матча с Венгрией

Футболист за одну встречу забил два гола – это был его 11-й гол в рамках чемпионата Европы.

Нападающий Криштиану Роналду сегодня, 16 июня, установил рекорд и занял первое место по количеству голов в истории чемпионата Европы по футболу. Решающий гол он забил во время матча с Венгрией – сначала он совершил пенальти, а через пяти минут смог оформить дубль. Таким образом, на его счету 11 голов в рамках Евро.

Напоминаем, что в эту среду Португалия играла против Венгрии. Встреча завершилась победой португальцев со счетом 3:0. Также сегодня сборная России играла против финнов – матч закончился победой россиян со счетом 1:0.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Фернандеса госпитализировали с поля во время игры с Финляндией.