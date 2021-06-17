Кардиолог назвал продукты, провоцирующие тромбоз

Кардиолог назвал продукты, провоцирующие тромбоз
Зеленый чай также провоцирует тромбоз. Фото: pixabay

Врач-кардиолог рассказала о продуктах, которые если употреблять систематически, то можно спровоцировать развитие тромбоза.

Кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич назвала продукты, при постоянном употреблении которых может начаться тромбоз. Об этом она сообщила на своем YouTube-канале.

Специалист отметила, что в зоне риска пожилые люди, имеющие лишний вес, атеросклероз, сахарный диабет, вредные привычки и наследственные сердечно-сосудистые заболевания.

Стоит заметить, что повышает риск тромбоза и коронавирусная инфекция.

Кроме того риск развития тромбоза напрямую связан с курением и употреблении большого количества алкоголя.

Помимо этого, необходимо меньше употреблять сахар и быстрые углеводы. Отказаться от сладостей, хлеба и выпечки.

Доктор порекомендовала не употреблять продукты с высоким содержанием витамина К. Это зеленые листовые овощи, говяжья и свиная печень, зеленый чай.

Анны Кореневич считает, что в целях профилактики тромбоза необходимо больше двигаться и соблюдать водный режим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала самое безвредное мороженое.

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