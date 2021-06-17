В Петербурге за 10 дней освободили 400 «квадратов» городской земли от незаконных павильонов

В Петербурге за 10 дней освободили 400 «квадратов» городской земли от незаконных павильонов
В Петербурге убрали 11 торговых павильонов. Фото: ККИ

Нарушения были выявлены сразу в нескольких районах города.

В Санкт-Петербурге с начала прошлой недели освободили 11 земельных участков городской земли общей площадью более 400 квадратных метров. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом города.

Известно, что проверки прошли в Невском, Калининском, Фрунзенском, Приморском, Выборгском и Кировском районах. На Октябрьской набережной обнаружили торговый павильон, в котором продавали продукты, бытовую химию и напитки. Договор между властями и арендатором был расторгнут еще в марте 2020 года, но компания продолжала использовать помещение.

На Северном проспекте работал павильон, где реализовывали продукты и цветы. Договор при этом также истек некоторое время назад и не был заключен повторно.

Павильоны также обнаружили на улице Белы Куна, на Поэтической бульваре, на улице Седова, улице Савушкина, проспекте Просвещения, бульваре Новаторов, улице Подвойского, Альпийском переулке и улице Олеко Дундича.

Договоры аренды не были продлены, но предприниматели продолжали работать. Фото: ККИ
Договоры аренды не были продлены, но предприниматели продолжали работать. Фото: ККИ
Договоры аренды не были продлены, но предприниматели продолжали работать. Фото: ККИ
Договоры аренды не были продлены, но предприниматели продолжали работать. Фото: ККИ
Договоры аренды не были продлены, но предприниматели продолжали работать. Фото: ККИ
Договоры аренды не были продлены, но предприниматели продолжали работать. Фото: ККИ
Договоры аренды не были продлены, но предприниматели продолжали работать. Фото: ККИ

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники ККИ прошлись по летним кафе в Петербурге.

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