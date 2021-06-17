Заслуженный артист России Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет

Заслуженный артист России Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет
Андрея Егорова не стало 17 июня. Фото: Центральный академический театр Российской армии

В России умер Андрей Егоров — заслуженный артист, актер Центрального академического театра Российской армии. Ему было 50 лет.

О смерти актера стало известно в четверг, 17 июня. Как сообщается на сайте театра, Андрей Егоров скоропостижно скончался на 51-м году жизни. Причины смерти российского актера не уточняются.

Андрей Егоров исполнил более 20 ролей на сцене Центрального академического театра Российской армии в столице, а также снимался в кино. Последние годы он играл в спектаклях «Красное колесо», «Судьба одного дома», «Барабанщица». Телезрители знают его по ролям в фильмах «Смерш», «Жених», «Оптимисты» и других.

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