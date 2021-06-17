В ВОЗ считают, что женщинам детородного возраста стоит запретить алкоголь

В ВОЗ считают, что женщинам детородного возраста стоит запретить алкоголь
В ВОЗ считают, что женщинам детородного возраста не стоит пить алкоголь. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала молодым женщинам детородного возраста отказаться от алкоголя, чтобы не вредить здоровью.

Согласно проекту ВОЗ о глобальном плане действий по борьбе с алкоголем до 2030 года, государства должны осведомленность населения о вреде употребления алкоголя. Особое внимание призывают уделять детям, беременным и женщинам детородного возраста.

В ВОЗ отметили, что из-за алкоголя повышается вероятность внутриутробных заболеваний и нарушений, а также риск проблем с поведением и обучением. Также, по данным ВОЗ, это негативно сказывается на здоровье будущей матери. Как подчеркивают в организации, безопаснее всего для женщины будет полностью отказаться от спиртного.

Как сообщает Daily Mail, компании по продаже алкоголя и пользователи Сети уже обвинили ВОЗ в сексизме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне во время пандемии стали чаще умирать от алкоголя.

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