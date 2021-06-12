Россияне во время пандемии стали чаще умирать от алкоголя

В прошлом году 50 435 человек умерли по причинам, связанным с употреблением алкоголя. Фото: Pixabay

В прошлом году 50 435 человек умерли по причинам, связанным с употреблением алкоголя. Фото: Pixabay

В России в прошлом году выросла смертность от вызванных алкоголем причин. Такие данные приводит Росстат.

Как сообщает РБК, в прошлом году 50 435 человек умерли по причинам, связанным с употреблением алкоголя. Это на три тысячи больше, чем в 2019 году, когда было зафиксировано 47 427 подобных случаев. При этом в 2018 году смертность от алкоголя была почти на 2% выше, чем в 2019-м.

Также в 2020 году выросла смертность от расстройств психики и нарушений поведения. Число таких случаев достигло 24 159, что на 20% больше, чем годом ранее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве заявили о достижении в России доковидного уровня смертности. Мурашко отметил, что значительную роль в снижении смертности также сыграли мероприятия по реабилитации переболевших коронавирусом.