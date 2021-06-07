В Минздраве заявили о достижении в России доковидного уровня смертности

В Минздраве заявили о достижении в России доковидного уровня смертности
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил о важности вакцинации от коронавируса. Фото: Минздрав РФ

Более чем в половине субъектов России уровень смертности снизился до показателей «докоронавирусного» периода 2020-го года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, таких показателей удалось добиться благодаря вовремя предпринятым мерам по массовой профилактике COVID-19, а также возобновлению диспансеризации.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, значительную роль в снижении смертности также сыграли мероприятия по реабилитации переболевших коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко дал рекомендации, как достичь 100-летнего возраста. Он советует в том числе полностью отказаться от алкоголя и табака. Также он призвал проявлять предельную сдержанность и мудрость.

михаил мурашко Россия


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Компания Apple представила iOS 15
Пять машин устроили ДТП на внутренней стороне КАД
В Минздраве заявили о достижении в России доковидного уровня смертности
Ректор ВШЭ назвал причиной бедности неуспеваемость в школе
С начала года более 2,2 млн россиян привились от клещевого энцефалита
МЧС Абхазии установило личность россиянки, которую унесло течением реки
В акватории Фонтанки заметили плавающий труп нерпы
Трамп потребовал от Китая репарации в 10 трлн долларов за коронавирус