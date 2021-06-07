В Минздраве заявили о достижении в России доковидного уровня смертности

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил о важности вакцинации от коронавируса. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил о важности вакцинации от коронавируса. Фото: Минздрав РФ

Более чем в половине субъектов России уровень смертности снизился до показателей «докоронавирусного» периода 2020-го года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, таких показателей удалось добиться благодаря вовремя предпринятым мерам по массовой профилактике COVID-19, а также возобновлению диспансеризации.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, значительную роль в снижении смертности также сыграли мероприятия по реабилитации переболевших коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко дал рекомендации, как достичь 100-летнего возраста. Он советует в том числе полностью отказаться от алкоголя и табака. Также он призвал проявлять предельную сдержанность и мудрость.