Мурашко дал советы, как прожить до 100 лет

Мурашко дал советы, как прожить до 100 лет
Мурашко советует полностью отказаться от алкоголя и табака. Фото: Кремль

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко дал рекомендации, как достичь 100-летнего возраста.

Министр заявил в беседе с РИА Новости, что россиянам стоит попробовать пожить по графику 10-летнего ребенка: нужно соблюдать такие же активность, нагрузки, сбалансированный режим питания, продуктовый состав. Кроме того, он советует полностью отказаться от алкоголя и табака.

«Если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни», — отметил Мурашко.

Также он призвал тех, кто хочет добиться долголетия, проявлять предельную сдержанность и мудрость. По его словам, многие забывают об этом сразу, как достигают 18-летнего возраста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что течение COVID может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки.

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