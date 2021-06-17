Сервис доставки «Утконос» покидает Петербург с 18 июня

Сервис доставки продуктов «Утконос» уходит с петербургского рынка. Склады и доставку передадут сети гипермаркетов «Лента».

Сервис «Утконос» прекращает работу с петербургскими клиентами с пятницы, 18 июня. Об этом говорится в публикации пресс-службы компании.

Вся складская инфраструктура перейдет «Ленте». Отмечается, что компания уверена в качестве сервиса «Ленты». В компании заявил, что сеть гипермаркетов является их партнерами и друзьями.

В планы «Ленты» входит использование складов для развития своего сегмента доставки продуктов. А «Утконос» в свою очередь порекомендовал сеть своим бывшим клиентам в Северной столице и предложил воспользоваться промокодом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ozon запустил в Петербурге экспресс-доставку.