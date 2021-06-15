Ozon запустил в Петербурге экспресс-доставку

Для заказа через Ozon Express доступны 10 тысяч товаров в 20 категориях. Фото: unsplash

Для заказа через Ozon Express доступны 10 тысяч товаров в 20 категориях. Фото: unsplash

Интернет-магазин Ozon запустил в Северной столице сервис быстрой доставки Ozon Express, который ранее работал только на территории Московского региона.

Экспресс-доставка Ozon сейчас доступна в восьми районах города: Центральном, Невском, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Кировском, Московском и Фрунзенском, а также в Автово и на проспекте Ветеранов. Петербуржцы из этого района смогут получить свой заказ в течение часа. К июлю доставка Ozon Express покроет все районы города.

Как сообщают в компании, для заказа через Ozon Express доступны 10 тысяч товаров в 20 категориях. В скором времени интернет-магазин начнет сотрудничество с поставщиками готовой еды.

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