Сеть АЗС «Газпромнефть» увеличилась до 101 станции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В апреле и мае сеть АЗС «Газпромнефть» в Санкт-Петербурге и области открыла 6 станций под собственным брендом.

Высокий сервис, качественное топливо, фирменные кофе и выпечку, к которым уже привыкли клиенты сети, теперь можно найти на автозаправках в городе по адресам: ул. Софийская 85 А; ул. Савушкина 110А и ул. Школьная 100А, Шушары, Пулковское шоссе, 120, к. 2А (22 км). Еще две АЗС открылись в Ленинградской области: массив Победа, проезд Речной, 3, и в городе Сосновый Бор, дорога на Биостанцию.

На станциях реализуется топливо нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти»: «Дизель ОПТИ», бензины АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95. Для тех, кто предпочитает «высокий октан», в наличии G-Drive 100 на АЗС в Ленинградской области.

На АЗС действует система постоплаты: клиенты сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо за наличный расчет или банковской картой. Благодаря этому время нахождения на АЗС сокращается вдвое.

На каждой АЗС работает магазин – это до 1500 наименований товаров, которые пригодятся в дороге любому автомобилисту. Кроме того, на новых станциях к услугам клиентов бесплатно работают пост по подкачке шин и пункт с технической водой для мытья стекол и фар.

На всех АЗС можно не только заправиться, но и перекусить в фирменных кафе. На станциях установлены современные кофемашины, которые готовят так полюбившиеся многим клиентам сети напитки. Среди ассортимента не только традиционные американо и капучино, но и новый вкус этого года – мокко на белом и темном шоколаде. Белый мокко – редкий напиток, его не часто встретишь даже в профессиональных кофейнях. Сеть АЗС «Газпромнефть» первой среди топливного ритейла предлагает своим клиентам попробовать эксклюзив. Любители свежей выпечки тоже могут побаловать себя новинками – слойкой с цукатом и брецель-догом. Брецель-дог – это сосиска в тесте с румяной корочкой, посыпанном кунжутом. Тесто изготавливается по рецептуре немецких традиционных кренделей – брецелей.

Уже в июне в перечне АЗС сети «Газпромнефть» появятся еще четыре новых адреса в регионе. До конца месяца откроются станции на Объездном шоссе, 15А, Пулковском шоссе, 147А, Волхонском шоссе, 115, к.5А и на Лахтинском проспекте, 2, к.2А.

До 30 июня при заправке от 30 литров любым видом топлива и покупке кофе и хот-дога можно стать участником акции «Выгодно вместе» и сэкономить до 2 рублей с литра топлива.

Получить еще больше привилегий можно присоединившись к программе лояльности сети «Нам по пути». Для этого даже не обязательно приобретать пластиковую карту. Достаточно скачать мобильное приложение «АЗС «Газпромнефть» и выпустить ее виртуальный аналог. Одновременно можно указать свою электронную почту. В этом случае не придется брать бумажный чек за покупки на АЗС, его виртуальная версия будет приходить на этот адрес.

С открытием новых АЗС сеть «Газпромнефть», в том числе, развивает направление газомоторного топлива в регионе. Ознакомиться с адресами станций для заправки автомобиля СУГ (сжиженным углеводородным газом) и найти путь до ближайшей АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.