Петербуржец получил условный срок за стрельбу по автомобилю

Петербуржец получил условный срок за стрельбу по автомобилю
Мужчина получил условный срок. Фото: pixabay.com

Сумма ущерба составила почти 13 тысяч рублей.

Фрунзенский районный суд назначил наказание петербуржцу, которого обвиняли в стрельбе по легковому автомобилю. Ему дали год условного срока, о чем сегодня, 18 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 15 января 2021 года на Будапештской улице. Там мужчина дважды выстрелил из пневматического пистолета по машине, разбив стекло. Сумма ущерба составила почти 13 тысяч рублей.

Задержанный полностью признал свою вину. Изначально его действия расценили как хулиганство, затем дело переквалифицировали по по статье УК об умышленном уничтожении и повреждении имущества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жениху, устроившему стрельбу по подросткам на свадьбе в Купчино, предъявили обвинение.

новости СПб стрельба суд условный срок


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В середине июля Горсуд Петербурга рассмотрит жалобу на приговор историку ...
Вакцинированные петербуржцы до 25 июня могут посетить Планетарий бесплатно: ...
Петербуржцев предупредили о смене формата работы Военно-морского салона ...
Петербуржцам пообещали сохранить деревья у горевшего особняка Игеля
Смольный нашел компанию, которая построит примыкание Сарицкой улицы к ...
Петербуржец получил условный срок за стрельбу по автомобилю
Перевернутый КамАЗ закрыл съезд с КАД на Рабфаковскую
В Москве будут госпитализировать только привившихся от коронавируса пациентов