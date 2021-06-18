Петербуржец получил условный срок за стрельбу по автомобилю

Сумма ущерба составила почти 13 тысяч рублей.

Фрунзенский районный суд назначил наказание петербуржцу, которого обвиняли в стрельбе по легковому автомобилю. Ему дали год условного срока, о чем сегодня, 18 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 15 января 2021 года на Будапештской улице. Там мужчина дважды выстрелил из пневматического пистолета по машине, разбив стекло. Сумма ущерба составила почти 13 тысяч рублей.

Задержанный полностью признал свою вину. Изначально его действия расценили как хулиганство, затем дело переквалифицировали по по статье УК об умышленном уничтожении и повреждении имущества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жениху, устроившему стрельбу по подросткам на свадьбе в Купчино, предъявили обвинение.