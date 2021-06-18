В Петербурге спасают радио «Эрмитаж»: за неделю собрано 1,3 млн рублей

Для того, чтобы погасить долги, необходимо заплатить более 15 млн рублей.

В Санкт-Петербурге от банкротства спасают радиостанцию «Эрмитаж». Известно, что СМИ задолжало около 15 миллионов рублей и не может расплатиться с кредиторами самостоятельно. Об этом станция рассказала подписчикам в Instagram-аккаунте.

В результате был организован сбор средств. За неделю сумма уменьшилась на 1,3 миллиона рублей. Известно, что «Эрмитаж» поддержала пресса и некоторые компании. Напоминаем, что за год выручка радиокомпании «Культура», которой принадлежит петербургский «Эрмитаж», упала на 40%, в связи с чем не удается рассчитаться с долгами. Радиостанция вещает с 2000 года, благодаря ей люди слушают джазовую музыку и классику блюза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрмитаж открыл новую постоянную экспозицию с европейской живописью XVII—XVIII веков.