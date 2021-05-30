Эрмитаж открыл новую постоянную экспозицию с европейской живописью XVII—XVIII веков

Эрмитаж открыл новую постоянную экспозицию с европейской живописью XVII—XVIII веков
В Эрмитаже представлены работы Гюбера Робера, Луки Джордано, Рубенса и других живописцев. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На третьем этаже Эрмитажа появилась Западная галерея с полотнами европейских художников XVII—XVIII веков.

Об открытии экспозиции Эрмитаж сообщил в официальной группе «ВКонтакте». В 19 залах представлено более 200 картин. Часть залов отведена под работы художников конкретных стран, в других картины находятся по жанрам.

Здесь представлены работы Гюбера Робера, Луки Джордано, Рубенса и других живописцев. Некоторые картины появятся перед публикой впервые, до этого они находились в хранилищах.

Раньше в этих помещениях располагалось западноевропейское искусство ХIХ—ХХ веков. Сейчас эти картины перевезли в Главный штаб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подвели итоги международного творческого конкурса в День эрмитажного кота. Победителей конкурса рисунков объявили в Северной столице в День эрмитажного кота, в этом году он онлайн и без возрастных ограничений.

XVII—XVIII века выставка европейские художники экспозиция эрмитаж


 

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