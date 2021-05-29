В Петербурге подвели итоги международного творческого конкурса в День эрмитажного кота

Победителей конкурса рисунков объявили в Северной столице в День эрмитажного кота, в этом году он онлайн и без возрастных ограничений. Рисунки прислали более 850 участников, а выбрали 15 лучших работ.

Участникам нужно было нарисовать рисунки по теме «В гостях у эрмитажного кота», сообщает ТАСС. Жюри оценивали композицию, технику, соответствие теме и другое. По словам организаторов конкурса, самыми лучшими оказались работы Люсинэ Туманян и Якова Соложина.

В этом году в День эрмитажного кота гости могли расписать картонных котов. Спецгостем мероприятия был кот Ахилл — оракул чемпионата Евро-2020.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музей христианской культуры открыли в Петербурге. В Петербурге открылся новый музей — Музей христианской культуры. Сегодня его открыл губернатор Северной столицы Александр Беглов.