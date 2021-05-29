Музей христианской культуры открыли в Петербурге

В Петербурге открылся новый музей — Музей христианской культуры. Сегодня его открыл губернатор Северной столицы Александр Беглов. Три тысячи квадратных метров в комплексе «Наследие».

На открытии был ктитор Константино-Еленинского женского монастыря Константин Голощапов, сообщает пресс-служба Смольного. В коллекцию музея вошли иконы, паломнические реликвии, работы живописцев, памятники.

В Константиновском зале музея — раннехристианское искусство.. Большой зал посвящен Ветхому и Новому Заветам.

Музей показывает красоту русской иконы, отмечает Беглов. Он даёт возможность изучать историю страны, это важно для молодежи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что памятник пограничникам установят в Приморском районе Санкт-Петербурга. Губернатор Северной столицы Александр Беглов в пятницу на вечере в честь Дня пограничника поздравил личный состав и ветеранов погрануправления ФСБ с профессиональным праздником.