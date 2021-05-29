Памятник пограничникам установят в Приморском районе Санкт-Петербурга

Памятник пограничникам установят в Приморском районе Санкт-Петербурга
Памятник будет находится между улицей Савушкина и Приморским проспектом. Фото: комитет по градостроительству и архитектуре

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в пятницу на вечере в честь Дня пограничника поздравил личный состав и ветеранов погрануправления ФСБ с профессиональным праздником.

Беглов рсообщил о том, что в Приморском районе скоро поставят памятник пограничникам Северо-Запада. Он будет находится между улицей Савушкина и Приморским проспектом, сообщает комитет по градостроительству и архитектуре. Уже есть и эскиз.

В этом году 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Первыми, кто встретил немца, были пограничники.

Беглов также отметил плодотворное взаимодействие погрануправления с правительством Петербурга при проведении крупных международных мероприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пройдет первый фестиваль варгана.29 и 30 мая в Петербурге состоится фестиваль, посвященный удивительному музыкальному инструменту — варгану.

Александр Беглов день пограничника памятник приморский район эскиз


 

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