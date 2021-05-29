В Петербурге пройдет первый фестиваль варгана

В Петербурге пройдет первый фестиваль варгана
Можно послушать лекцию «Русская музыка на варгане: опыт исполнительской реконструкции». Фото: https://theatremuseum.ru/

29 и 30 мая в Петербурге состоится фестиваль, посвященный удивительному музыкальному инструменту — варгану. В воскресенье в Шереметевском дворце с двух до пяти часов дня покажут, как создают варган.

Пройдёт целая выставка варганов из коллекций Шереметевского дворца, сообщает варганный центр «Обертон.ПРО» — организатор фестиваля. Также пройдёт круглый стол «Варганные коллекции в России».

Можно будет понаблюдать за ковкой варгана. Можно послушать лекцию «Русская музыка на варгане: опыт исполнительской реконструкции». И, конечно, можно насладиться звучанием варганов на концерте с участием варганистов из разных городов.

Вечером 30 мая пройдут «Танцы под варган» в «Палате ремёсел».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вход на Фестиваль тюльпанов в ЦПКиО из-за дождя сделали бесплатным.

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