Вход на Фестиваль тюльпанов в ЦПКиО из-за дождя сделали бесплатным

Вход на Фестиваль тюльпанов в ЦПКиО из-за дождя сделали бесплатным
Тюльпаны всегда были главным символом этого праздника. Фото: pixabay.com

Из-за дождей в Северной столице сегодня вход в парк имени С.М. Кирова сделали бесплатным.

Об этом сообщили в официальной группе парка в социальной сети «ВКонтакте». Петербуржцы и гости города могут бесплатно посетить Фестиваль тюльпанов.

Сегодня посетителей ждёт «Сырная культура», выступление Оlympic Brass, мастер-класс от флориста и фотовыставка.

Выступление оркестра отменили.

Обычно вход стоит 100 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге распустились тюльпаны. В Парке 300-летия Петербурга, в Александровском саду, площади Александра Невского и на других парках Петербурга появились первые распустившиеся тюльпаны. Обычно тюльпаны расцветают в городе в начале мая, всю красоту уже видно ко Дню Победы. Затяжная и холодная весна в этом году не дала цветам вовремя раскрыться во всей красе.

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