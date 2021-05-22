Петербургские чиновники пишут о распустившихся тюльпанах, которые вытоптала толпа 9 мая

Петербургские чиновники пишут о распустившихся тюльпанах, которые вытоптала толпа 9 мая
Возможно, ограничительные меры ослабят до того, как прекрасные тюльпаны Елагина острова успеют отцвести. Фото: pixabay.com

Представители Смольного пишут о первых распустившихся в Александровском саду тюльпанах, хотя их вытоптали еще в 9 мая.

Во время парада в День Победы люди не только вытоптали цветы рядом в центре города и погнули железную ограду, сообщает «Фонтанка». Чиновники пишут про «красивые» клумбы.

«На солнечных участках цветы уже полностью распустились», — отчитался комитет по благоустройству Северной столицы.

При этом петербуржцы видят совсем другую обстановку: бутонами обзавелись лишь редкие цветы, большинство погибло, или не зацвело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники Ленобласти высадили около 3 тысячи деревьев в память о жертвах войны. Школьники Ленобласти высадили около трех тысяч деревьев в рамках «Сад памяти». В акции приняли участие почти 200 школ и 7 тысяч учеников региона.

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