Школьники Ленобласти высадили около 3 тысячи деревьев в память о жертвах войны

Школьники Ленобласти высадили около 3 тысячи деревьев в память о жертвах войны
В акции приняли участие почти 200 школ и 7 тысяч учеников региона. Фото: правительство Ленобласти

Школьники Ленобласти высадили около трех тысяч деревьев в рамках «Сад памяти».

В акции приняли участие почти 200 школ и 7 тысяч учеников региона.

В дни последних звонков выпускники высадили деревья в память о тех, кто уходил на поля сражений Великой Отечественной войны сразу со школьной скамьи.

На территориях школ, в парках и скверах городов Ленобласти появилось около 3 тысяч саженцев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2010 году на территории у Гостиного двора ликвидировали газоны, после чего там высадили 44 липы. Они погибли спустя год, поэтому в 2011 году были высажены клены и вязы. Подобное происходит с разной периодичностью, 2021 год не стал исключением.

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Школьники Ленобласти высадили около 3 тысячи деревьев в память о жертвах войны
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