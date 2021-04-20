У Гостиного двора посадят новые деревья

У Гостиного двора посадят новые деревья
Гостиный двор в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Из тех, что были посажены ранее, выжили только 11 деревьев.

На Невском проспекте у Гостиного двора высадят 34 новых дерева. Соответствующее распоряжение уже выдали в ГАТИ, о чем сообщается на сайте ведомства.

Известно, что в 2010 году на территории у Гостиного двора ликвидировали газоны, после чего там высадили 44 липы. Они погибли спустя год, поэтому в 2011 году были высажены клены и вязы. Подобное происходит с разной периодичностью, 2021 год не стал исключением.

Сейчас у Гостинки осталось только 11 деревьев, остальные не смогли справиться с неблагоприятными экологическими условиями. По предварительным данным, на состояние насаждений влияет в том числе зимняя уборка и используемые вещества для борьбы с наледью и снегом.

Сажать новые деревья будут с 16 апреля по 15 мая 2021 года. Заказчиком работ стал комитет по благоустройству.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге в парке «Монрепо» высадят 120 деревьев и 2600 кустарников.

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