В Выборге в парке «Монрепо» высадят 120 деревьев и 2600 кустарников

В "Монрепо" будут: ель, липа, берёза, сосна, черёмуха, яблоня, клён и другие растения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В "Монрепо" будут: ель, липа, берёза, сосна, черёмуха, яблоня, клён и другие растения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Специалисты занялись облагораживанием парка «Монрепо». Озеленение сквера началось в музее-заповеднике. Планируется высадить в парке около 120 деревьев и 2600 кустарников. У входа в сквер уже высадили 190 новых кустов.

Кусты выбирали по их совместимости с местным климате. В «Монрепо» будут: ель, липа, берёза, сосна, черёмуха, яблоня, клён и другие растения.

На входе в парке посадят азалии. Садить растения будут только вручную. Причина тому: машины не смогут подъехать к Палаткам, Розенталю и Китаю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Комплекс планируют построить для тренировок по гимнастике и акробатике. Здание будет в 1 этаж. Оно разместиться по адресу улица Чехова 9а. Площадь ФОКа составит 1,2 тыс. квадратов.