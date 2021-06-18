Лось в Пушкинском районе пытался залезть в квартиру, разбил голову и скончался

В Петербурге в Пушкинском районе во дворе жилого дома был замечен лось. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Стало известно, что по району «Славянка» бегал лось. Животное было сильно испугано и не знало куда деться.

Испугавшись лось прыгнул в окно на первом этаже жилого дома. Таким образом он разбил себе голову.

Очевидец происходящего, который опубликовал снимок и видео с места происшествия отметил, что травмы, которые получило дикое животное были не совместимы с жизнью.

Так, после долгих скитаний по двору лось погиб. Тело животного осталось лежать в кустах во дворе под присмотром сотрудников МЧС, которые прибыли по сигналу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по спальному району Петербурга бегает напуганная куница.