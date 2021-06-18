Сотрудники Ленинградского зоопарка сняли, как острожный броненосец подкрался к камере

Сотрудники Ленинградского зоопарка сняли, как острожный броненосец подкрался к камере
Броненосец Шарик. Фото: скриншот Instagram

Работники Ленинградского зоопарка сняли на видео одного своего очень осторожного постояльца по имени Шарик.

В социальной сети Instagram 18 июня отмечается, что кадры получилось сделать далеко не сразу.

В Сети показали одного из самых осторожных жителей зоопарка броненосца Шарика. Видеозапись знакомит пользователей с необычным зверем.

В пресс-службе зоопарка пишут, что видео далось не сразу. Потому что Шарик должен был решить можно ли доверять работникам зоопарка.

«Близкие» броненосца отмечают, что животное очень любопытно. Ему нравится изучать что-то новое.

В этот раз Шарик умел возможность познакомиться с камерой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лось в Пушкинском районе пытался залезть в квартиру, разбил голову и скончался.

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