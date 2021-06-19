Тарасов оценил скандальный эфир Бузовой и Губерниева

Тарасов оценил скандальный эфир Бузовой и Губерниева
Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/buzova86

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал эфир певицы с журналистом Дмитрием Губерниевым.

«Норма ли пить коньяк по утрам? Не буду это комментировать, но скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, что ей говорил Губерниев. Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Напомним, певица Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев поссорились в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Ведущий спросил Бузову о футболе. Певица начала отвечать, но через несколько секунд он перебил ее.

«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» ,- спросил Губерниев Бузову.

После этого вопроса Ольга расплакалась и сказала, что ей нельзя пить алкоголь, так как она перенесла операцию. Позже Губерниев извинился перед певицей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой на роль. По его словам, певице предложили сыграть в спектакле «Чудесный грузин», так как она является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.

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