На Тореза тушили квартиру: кажется, никто не пострадал

Спасатели уже ликвидировали возгорание.

В Выборгском районе сегодня вечером, 19 июня, произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Тореза. Там по непонятной причине загорелась квартира в жилом доме. Свидетели уверяют, что пожар охватил комнату на седьмом этаже. На место уже приезжали пожарные, которые ликвидировали возгорание. Отмечается, что с огнем разобрались довольно быстро.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что площадь пожара на складе пиротехники в Москве выросла до 500 «квадратов».