Сборная России по футболу вылетит в Копенгаген с опозданием

Поездка состоится на день позже.

Сборная России по футболу вылетит в Копенгаген позже запланированного – полет состоится на день позже. Об этом сегодня, 19 июня, рассказал пресс-аташе команды Игорь Владимиров.

Такое решение футболисты приняли в связи с тем, что им нравится тренироваться на родном поле. В УЕФА в курсе и заявили, что не против. Известно, что россияне отправятся в Копенгаген 20 июня, чтобы встретиться со сборной Дании 21 числа. Этот матч очень важен для национальной сборной, так как он решит ее дальнейшую судьбу на чемпионате Европы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сборная Германии выиграла у сборной Португалии: случился казус. Португальцы в общей сложности забили четыре гола, но два из них – в свои же ворота.