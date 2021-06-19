Сборная Германии выиграла у сборной Португалии: случился казус

Два автогола было забито впервые за историю Евро. Фото: Pixabay

Два автогола было забито впервые за историю Евро. Фото: Pixabay

Португальцы в общей сложности забили четыре гола, но два из них – в свои же ворота.

Сегодня, 19 июня, состоялась встреча сборных Германии и Португалии в рамках Евро-2020. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу немцев.

Известно, что за игру произошло два автогола – португальцы отправили мячи прямиком в свои же ворота. Об этом пишет РИА Новости. Такое случается впервые за историю чемпионатов мира и Европы.

В рамках встречи Криштиану Роналду удалось обновить свой же рекорд по количеству забитых мячей на Евро – теперь их 12, вместо 11.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стал известен арбитр, который будет обслуживать матч Россия — Дания на Евро-2020.