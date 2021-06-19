Сборная Германии выиграла у сборной Португалии: случился казус

Сборная Германии выиграла у сборной Португалии: случился казус
Два автогола было забито впервые за историю Евро. Фото: Pixabay

Португальцы в общей сложности забили четыре гола, но два из них – в свои же ворота.

Сегодня, 19 июня, состоялась встреча сборных Германии и Португалии в рамках Евро-2020. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу немцев.

Известно, что за игру произошло два автогола – португальцы отправили мячи прямиком в свои же ворота. Об этом пишет РИА Новости. Такое случается впервые за историю чемпионатов мира и Европы.

В рамках встречи Криштиану Роналду удалось обновить свой же рекорд по количеству забитых мячей на Евро – теперь их 12, вместо 11.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стал известен арбитр, который будет обслуживать матч Россия — Дания на Евро-2020.

евро-2020 сборная германии сборная португалии футбол


 

Новости партнеров
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дрозденко заявил о необходимости дополнительного выходного после прививки ...
Жителям Купчино скоро вернут электричество
В Минтруде считают, что можно отстранять от работы непривитых сотрудников
Петербуржцы весь день стоят в пробках: сначала на выезде из города, теперь ...
Сборная России по футболу вылетит в Копенгаген с опозданием
В Петербурге мужчина искупался в канале Грибоедова: на берегу его ждали ...
В Смольном рассказали об условиях для работы ресторанов на «Алых парусах»
Жители Купчино уже два часа сидят без электричества