Стал известен арбитр, который будет обслуживать матч Россия — Дания на Евро-2020

Главным арбитром матча Евро-2020 Россия — Дания назначен Клеман Тюрпен. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Гренгор. За VAR будет отвечать Франсуа Летесье.

Напомним, сборная России сыграет с национальной командой Дании 21 июня. Матч пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над финской командой в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Матч Россия — Финляндия состоялся на стадионе «Санкт-Петербург». Россияне обыграли финнов со счетом 1:0. Эта победа стала первым успехом команды Станислава Черчесова на чемпионате Европы по футболу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что у сборной России по футболу мало шансов выйти из группы на Евро-2020, несмотря на победу над финнами.