На Большевиков задымился «Макдональдс»: посетителей эвакуировали

В результате задымления, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате задымления, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

На проспекте Большевиков в ночь на 20 июня произошел пожар в ТК «Смайл». Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел в «Макдональдсе». По предварительным данным, задымление случилось именно там – на кухне. В связи с этим всех посетителей ресторана эвакуировали. Кажется, все остались целые, но голодные.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Тореза тушили квартиру: кажется, никто не пострадал. Спасатели уже ликвидировали возгорание.