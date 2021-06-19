На Московском легковушка оказалась под самосвалом

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пользователи шутят, что таким образом водитель спрятался от жары.

На Московском шоссе вечером 19 июня произошла авария с участием самосвала. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Непонятно, как именно случился инцидент – известен лишь результат. На снимках, которыми делятся в сети, видно, что легковушка оказалась под кузовом самосвала. Пользователи предположили, что водителю так надоела жара, что он решился от нее спрятаться под большегрузом.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на ЗСД авария с каршерингом: пострадали три человека, среди них ребенок.