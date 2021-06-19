На ЗСД авария с каршерингом: пострадали три человека, среди них ребенок

Полицейским предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

На ЗСД сегодня вечером, 19 июня, произошла авария с участием каршеринга. В результате нее травмы получили три человека. Об этом пишет «Фонтанка».

Все случилось напротив «Санкт-Петербург Арены». Там по непонятной причине из каршеринга вышли люди, которые зачем-то осматривали дорогу и, кажется, что-то искали. Это стало причиной аварии – легковушка сбила сразу трех человек, в том числе маленького ребенка.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тихвином в аварии пострадали семеро: в том числе ребенок.