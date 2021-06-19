Под Тихвином в аварии пострадали семеро: в том числе ребенок

Под Тихвином в аварии пострадали семеро: в том числе ребенок
В аварии пострадали семь человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Обошлось, к счастью, без летальных исходов.

В Тихвинском районе Ленинградской области сегодня утром, 19 июня, произошла серьезная авария. Об этом пишет 47news, ссылаясь на источники в экстренных службах.

Все случилось недалеко от деревни Бурмакино – там лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате травмы различной серьезности получили семеро, в том числе ребенок. Известно, что несовершеннолетний был направлен на амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скорая и спасатели прибыли к ДТП с каршерингом на Институтском проспекте.

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