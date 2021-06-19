Скорая и спасатели прибыли к ДТП с каршерингом на Институтском проспекте

ДТП на перекрестке Институтского проспекта и 2-го Муринского проезда. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП на перекрестке Институтского проспекта и 2-го Муринского проезда. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Выборгском районе Петербурга произошло массовое ДТП с участием каршеринга. На месте работают спасатели и сотрудники скорой помощи.

Авария случилась в субботу, 19 июня, на перекрестке Институтского проспекта и 2-го Муринского проезда. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на участке не работает светофор. На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить три легковых автомобиля. У одной из машин разбита передняя часть, остальные — отделались вмятинами и царапинами.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил девушку на Митрофаньевском шоссе. Врачи начали оказывать пострадавшей помощь прямо на проезжей части, вокруг нее была лужа крови.