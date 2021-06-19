Автомобиль сбил девушку на Митрофаньевском шоссе

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с пешеходом. Врачи начали оказывать пострадавшей помощь прямо на проезжей части, вокруг нее была лужа крови.

Дорожный инцидент случился сегодня, 19 июня, около 14:00 на Митрофаньевском шоссе у перекрестка с Малой Митрофаньевской улицей. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель красного Suzuki SX4 выехал на тротуар и протаранил дорожное ограждение. В этот момент девушка переходила улицу. Очевидцы предположили, что состояние сбитой девушки было тяжелым.

Пострадавшая была без сознания, судорожно дышала, а также, по словам горожан, вокруг ее головы было много крови. Другие подробности выясняются.

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