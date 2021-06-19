Человека зажало в ДТП с мусоровозом у деревни Горки

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с мусоровозом. На месте работают спасатели.

Дорожный инцидент случился в субботу, 19 июня, около 14:45 рядом с деревней Горки. «КамАЗ» улетел в кювет, в результате чего оказался зажат человек, сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах,

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели. Информация о возможных пострадавших и причинах аварии не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что машина лишилась колес и багажника в тройном ДТП на КАД, на месте скорая.