Машина лишилась колес и багажника в тройном ДТП на КАД, на месте скорая

Место ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Место ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На КАД в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух легковых авто. Не месте работают медики скорой помощи.

Авария случилась в субботу, 19 июня, на участке в сторону Кронштадта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства заметно пострадали. У одной из машин вылетело колесо и сработали подушки безопасности. У второй оказалась полностью раскурочена задняя часть.

«Там еще автовоз стоит чуть подальше, половины кабины нет», — написал пользователь в комментариях под записью.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик перевернулся после ДТП с легковушкой на Колтушском шоссе, есть пострадавшие.