Машина лишилась колес и багажника в тройном ДТП на КАД, на месте скорая

Машина лишилась колес и багажника в тройном ДТП на КАД, на месте скорая
Место ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На КАД в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух легковых авто. Не месте работают медики скорой помощи.

Авария случилась в субботу, 19 июня, на участке в сторону Кронштадта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства заметно пострадали. У одной из машин вылетело колесо и сработали подушки безопасности. У второй оказалась полностью раскурочена задняя часть.

Место ДТП на КАД. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербурга» «ВКонтакте»

«Там еще автовоз стоит чуть подальше, половины кабины нет», — написал пользователь в комментариях под записью.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик перевернулся после ДТП с легковушкой на Колтушском шоссе, есть пострадавшие.

авария дтп на кад новости СПб


 

Новости партнеров
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Человека зажало в ДТП с мусоровозом у деревни Горки
В Нижегородской области запретили жениться без прививки от коронавируса
Авиакомпании могут начать требовать у пассажиров сертификат о вакцинации
Петербург побил температурный рекорд 116-летней давности
Путин заявил, что лучше привиться от COVID, чем болеть
Путин поручил запустить специальную реабилитацию для переболевших COVID за ...
В Ленобласти продолжает расти количество занятых коек для ковид-пациентов
В Красносельском районе полностью сгорел строящийся дом