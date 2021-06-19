Грузовик перевернулся после ДТП с легковушкой на Колтушском шоссе, есть пострадавшие

Грузовик перевернулся после ДТП с легковушкой на Колтушском шоссе, есть пострадавшие
Грузовик перевернулся. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти произошла дорожная авария с пострадавшими. В результате столкновения перевернулся грузовик.

Авария случилась в субботу, 19 июня, в районе Разметелево. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перед Разметелево на Колтушском шоссе в сторону Мурманского», — написал автор записи.

Дорогу не смогли поделить груженый овощами грузовик и легковой автомобиль. По словам очевидцев, в легковушке были зажаты люди, они не двигались. Также в скорой помощи находилась девушка в крови.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП на Кубани. В автобусе находились 32 человека. По предварительной инофрмации, есть пострадавшие.

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