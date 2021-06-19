Рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП на Кубани

В Краснодарском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и рейсового автобуса.

Автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В автобусе находились 32 человека. По предварительной инофрмации, есть пострадавшие. Авария произошла на 20-м километре автодороги станция Петровская — Славянск-на-Кубани

На место происшествия прибыли спасатели. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Невском районе города произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».