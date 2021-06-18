Две маршрутки и две иномарки: массовое ДТП на Ивановской

Массовая авария на Ивановской улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Массовая авария на Ивановской улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе города произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском районе Северной столицы на Ивановской улице в сторону Володарского моста произошла массовая авария.

Все случилось примерно в 18.00.

По словам очевидца происходящего, который опубликовал видеозапись с места происшествия, маршрутный автобус врезался в другой автобус, последний, в свою очередь «догнал» «Субару Форестер». Плюс ко всему иномарка врезалась в «Мерседес».

Отмечается, что водитель «Мерседеса» был крайне удивлен такому «паровозику».

Данных о пострадавших в данный момент нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Вознесенском в ДТП с кортежем очевидцы обвинили регулировщика.