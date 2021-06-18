Две маршрутки и две иномарки: массовое ДТП на Ивановской

Две маршрутки и две иномарки: массовое ДТП на Ивановской
Массовая авария на Ивановской улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе города произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском районе Северной столицы на Ивановской улице в сторону Володарского моста произошла массовая авария.

Все случилось примерно в 18.00.

По словам очевидца происходящего, который опубликовал видеозапись с места происшествия, маршрутный автобус врезался в другой автобус, последний, в свою очередь «догнал» «Субару Форестер». Плюс ко всему иномарка врезалась в «Мерседес».

Отмечается, что водитель «Мерседеса» был крайне удивлен такому «паровозику».

Данных о пострадавших в данный момент нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Вознесенском в ДТП с кортежем очевидцы обвинили регулировщика.

авария дтп массовое дтп невский район новости СПб


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Пограничника Гарькавого целиком выгорела «ГАЗель»
С 22 июня возобновятся полеты в Турцию
Бузова стала ведущей реалити-шоу «Звезды в Африке»
Лось в Пушкинском районе пытался залезть в квартиру, разбил голову и скончался
В Петербурге на ходу загорелась иномарка
Две маршрутки и две иномарки: массовое ДТП на Ивановской
Депутату ЗакСа Максиму Резнику предъявили обвинение в незаконном обороте ...
На Седова загорелась крыша электробуса