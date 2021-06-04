На Вознесенском в ДТП с кортежем очевидцы обвинили регулировщика

На Вознесенском в ДТП с кортежем очевидцы обвинили регулировщика
Авария произошла на Вознеском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Адмиралтейском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором очевидцы происходящего обвиняют регулировщика. Об это сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Адмиралтейском районе Северной столицы на перекрестке Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова произошла авария. Так, микроавтобус протаранил легковой автомобиль. Машина же в результате удара почти что вылетела на тротуар.

Сразу после случившегося пассажира микроавтобуса пересадили в машину к сотрудникам Госавтоинспекции.

По мнению очевидцев случившегося, виноват в ДТП регулировщик, который стоял рядом. Он переключил светофор на зеленый, не дождавшись всего кортежа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 3 июня участников ПМЭФ эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации в одном из корпусов.

адмиралтейский район дтп новости СПб


 

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На Вознесенском в ДТП с кортежем очевидцы обвинили регулировщика
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