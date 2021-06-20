Манукян оценил идею воссоединения с Бузовой

Блогер заверил, что до сих пор ни с кем не состоит в отношениях.

Блогер Давид Манукян рассказал о своей личной жизни. Подробностями он поделился на «ТТ-шоу» на YouTube.

Он отметил, что после расставания с певицей Ольгой Бузовой так и не смог ни в кого влюбиться. Блогер мечтает влюбиться, но пока что ничего не выходит. На вопросы о том, могут ли они с артисткой попробовать начать все с начала, Манукян отвечает отрицательно.

Дава убежден, что него эти отношения – пройденный этап, к которому он не хочет возвращаться. Напоминаем, что Манукян и Бузова больше года были вместе, а после громко расстались. Артистка обвиняла своего экс-возлюбленного в ряде неприятных поступков и даже в рукоприкладстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов оценил скандальный эфир Бузовой и Губерниева.