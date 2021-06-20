Названы плюсы ревакцинации «Спутником Лайт»

Названы плюсы ревакцинации «Спутником Лайт»
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

Директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» отлично подходит для ревакцинации, так как этот препарат позволяет поднять уровень антител до необходимого значения.

По его словам, никаких проблем с ревакцинацией «лайтом» нет, так как эта однокомпонентная вакцина была создана специально для того, чтобы восстановить уровень антител, понизившийся при болезни или после длительного времени с момента вакцинации.

Также он добавил, что ревакцинация дает защиту от всех циркулирующих штаммов коронавируса.

Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной версией полноценного «Спутника V». Она была зарегистрирована российским Минздравом в конце марта. «Лайтовая» вакцина построена на аденовирусе 26-го типа. Возможность вакцинироваться одним компонентом существенно облегчает процесс вакцинации, поскольку не нужно ждать 21 день, чтобы повторно идти прививаться.

С начала пандемии в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что вероятность того, что в Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию есть, однако он надеется, что этого не произойдет.

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