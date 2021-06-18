Власти Северной столицы не исключают обязательную вакцинацию региона

Власти Северной столицы не исключают обязательную вакцинацию региона
Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Председатель комитета по здравоохранению в Санкт-Петербурге считает, что в городе на Неве все же могут ввести обязательную вакцинацию против коронавируса.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что вероятность того, что в Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию есть, однако он надеется, что этого не произойдет. Об этом чиновник сообщил в беседе телеканалу 78.

Данное решение будет приниматься в зависимости от темпов госпитализации и заболеваемости в регионе.

Несмотря ни на что такое решение будет приниматься Роспотребнадзором.

Лисовец отметил, что если и понадобится обязательная вакцинация, то важно будет отнестись к этому с пониманием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко заявил, что задачей каждого россиянина является вакцинация от COVID-19.

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