Мурашко заявил, что задачей каждого россиянина является вакцинация от COVID-19

Мурашко заявил, что задачей каждого россиянина является вакцинация от COVID-19
Мурашко заявил, что сегодня безопасность граждан зависит от каждого россиянина. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал вакцинацию от коронавирусной инфекции задачей каждого россиянина.

По словам главы Минздрава, сегодня безопасность граждан зависит от каждого россиянина. Население нуждается в коллективном иммунитете. Он подчеркнул, что сейчас перед россиянами стоит задача привиться, а также сохранить жизнь и здоровье себя и своих близких. Об этом министр заявил в четверг, 17 июня, на церемонии вручения премии «Призвание».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, как долго сохраняются антитела после «ЭпиВакКороны». Директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Он отметил, что в течение полугода антитела сохранялись у всех добровольцев.

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