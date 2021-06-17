Мурашко заявил, что задачей каждого россиянина является вакцинация от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал вакцинацию от коронавирусной инфекции задачей каждого россиянина.

По словам главы Минздрава, сегодня безопасность граждан зависит от каждого россиянина. Население нуждается в коллективном иммунитете. Он подчеркнул, что сейчас перед россиянами стоит задача привиться, а также сохранить жизнь и здоровье себя и своих близких. Об этом министр заявил в четверг, 17 июня, на церемонии вручения премии «Призвание».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, как долго сохраняются антитела после «ЭпиВакКороны». Директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Он отметил, что в течение полугода антитела сохранялись у всех добровольцев.