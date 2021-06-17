Стало известно, как долго сохраняются антитела после «ЭпиВакКороны»

Стало известно, как долго сохраняются антитела после «ЭпиВакКороны»
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Через 9 месяцев после прививки у половины добровольцев уже не было антител.

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Данными он поделился в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в течение полугода антитела сохранялись у всех добровольцев. Через 9 месяцев они оставались только у половины людей.

«В 3 и 6 месяцев антитела выявлялись у всех, 100%, добровольцев. В девять месяцев антитела выявлялись более чем у половины»,

— рассказал он.

Также препарат доказал эффективность во время испытаний на возрастных добровольцах. У 77% из них вырабатывались антитела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нельзя делать в Петербурге с 17 июня: новые ограничения в инфографика Gazeta.SPb.

вектор добровольцы исследования эпиваккороны


 

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